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Son dakika: Ermenistan silah bıraktı! Karabağ’da ateşkes ilan edildi

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 12:12
Rus basını, Karabağ'daki Ermeni silahlı kuvvetlerinin silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Ermeni ayrılıkçılar Azarbaycan’ın taleplerini kabul etti. Taraflar yarın bir araya gelecek. Detayları bölgede bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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