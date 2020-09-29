Son dakika: Ermeni cemaatinden işgalci Ermenistan’a tepki: Gerçekten üzüntü verici

Son dakika haberi... Geride bıraktığımız gün Ermenistan bir kez daha Azerbaycan’a saldırdı. Uzun süre devam eden top atışlarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Türkiye de olayın yaşandığı ilk andan itibaren tepkisini koydu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan’ın yanındayız mesajı verdi. Peki özellikle Türkiye’de bulunan Ermeni cemaati ve sivil toplum kuruluşları Ermenistan’ın bu saldırgan tutumu hakkında ne düşünüyor? A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı.

Geride bıraktığımız gün Ermenistan bir kez daha Azerbaycan'a saldırdı. Uzun süre devam eden top atışlarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Türkiye de olayın yaşandığı ilk andan itibaren tepkisini koydu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın yanındayız mesajı verdi. Peki özellikle Türkiye'de bulunan Ermeni cemaati ve sivil toplum kuruluşları Ermenistan'ın bu saldırgan tutumu hakkında ne düşünüyor? A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Ermeni Patrikhanesi Meclis Ruhani Başkanı Tatul Anushyan, "30 yıldır süregelen Karabağ sorununun Azerbaycan ve Ermenistan devletleri tarafından masada çözülememesi gerçekten üzüntü verici. Dinlerimizin emrettiği barışın bir an önce tesis edilmesi, silahların susması adil ve sürdürülebilir bir anlaşmanın oluşturulması için bizler duacıyız haliyle" dedi.

"TÜRKİYE'NİN MİSYONU ÇOK ÖNEMLİ"

Anushyan, öte yandan, "Türkiye'nin yaşadığımız coğrafyadaki jeopolitik durumundan kaynaklanan misyonu çok önemli. Türkiye'nin barış yanlısı tavırlarını bütün dünyaya göstermek bunları tebarüz ettirmek çok önemli" şeklinde konuştu.

"ÇOK ACI VERİCİ BİR ŞEY"

-Savaşın yerine daha mutlu birlikte belli ilkeler çerçevesinde yaşamayı becermemiz lazım. Karabağ sorunu ya da Ermenilerin deyişiyle Artsa sorununun bir türlü çözülememesi hala silahların patlaması çok acı verici bir şey.