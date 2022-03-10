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Son dakika: Erdoğan-Biden görüşmesi bugün saat 18:30'da!

A Haber
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Giriş: 10.03.2022 08:31
Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18:30'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşının ele alınması bekleniyor. Detayları A Haber Editörü Hakan Bacaksız aktardı.
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