Son dakika: Erdoğan-Biden görüşmesi bugün saat 18:30'da!

Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18:30'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşının ele alınması bekleniyor. Detayları A Haber Editörü Hakan Bacaksız aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN