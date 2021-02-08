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Son dakika: Enis Berberoğlu'nun infazı durduruluyor
Son dakika haberi... 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında AYM kararına uyulması yönünde karar verdi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Enis Berberoğlu hakkındaki 5 yıl 1 aylık cezanın infazının durdurulmasına ve yeniden yargılanma kararı verilmesine karar verdi" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında AYM kararına uyulması yönünde karar verdi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Enis Berberoğlu hakkındaki 5 yıl 1 aylık cezanın infazının durdurulmasına ve yeniden yargılanma kararı verilmesine karar verdi" ifadelerini kullandı.