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Son dakika: Enis Berberoğlu'nun infazı durduruluyor

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Giriş: 08.02.2021 13:56
Güncelleme:08.02.2021 14:02
Son dakika haberi... 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında AYM kararına uyulması yönünde karar verdi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Enis Berberoğlu hakkındaki 5 yıl 1 aylık cezanın infazının durdurulmasına ve yeniden yargılanma kararı verilmesine karar verdi" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında AYM kararına uyulması yönünde karar verdi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Enis Berberoğlu hakkındaki 5 yıl 1 aylık cezanın infazının durdurulmasına ve yeniden yargılanma kararı verilmesine karar verdi" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından flaş Enis Berberoğlu kararı SON DAKİKA: İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN FLAŞ ENİS BERBEROĞLU KARARI
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