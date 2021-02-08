Son dakika: Enis Berberoğlu hakkında mütalaa

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enis Berberoğlu hakkında AYM kararı doğrultusunda yeniden yargılamanın kabulünü, verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulmasını, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılama da durma kararı verilmesini ve TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi istenmesini talep etti. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enis Berberoğlu hakkında AYM kararı doğrultusunda yeniden yargılamanın kabulünü, verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulmasını, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılama da durma kararı verilmesini ve TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi istenmesini talep etti. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.