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Son dakika: Emekli amirallere kritik sorular! Amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantıları araştırılıyor

A Haber
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Giriş: 06.04.2021 10:38
Güncelleme:06.04.2021 10:58
Son dakika haberi... İfadeleri alınan emekli amirallere kritik sorular soruldu. Amirallerin bildiriyi nasıl hazırladığı, neden gece yarısı yayınladıkları o sorulardan bazıları... Gece yarısı 'darbe' imalı bildiri soruşturması hangi aşamada? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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