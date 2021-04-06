Son dakika haberi... İfadeleri alınan emekli amirallere kritik sorular soruldu. Amirallerin bildiriyi nasıl hazırladığı, neden gece yarısı yayınladıkları o sorulardan bazıları... Gece yarısı 'darbe' imalı bildiri soruşturması hangi aşamada? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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