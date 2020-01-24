Son dakika: Elazığ'daki şiddetli deprem Malatya'da da hissedildi!

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Elazığ'da meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Niğde, Hatay, Malatya, Adana, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Diyarbakır'da da hissedildi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Malatya'da deprem anını anlattı.