Son dakika: Elazığ'daki depremde enkazdakilerle böyle iletişime geçildi! Ölüm ile yaşam arasında o an...

Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin bir anne ile oğlunun kurtarma görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ'daki Mustafa Paşa Mahallesindeki enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında olan anne ile ekiplerin konuşması ilk kez ortaya çıktı.