25 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.01.2020

Son dakika: Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı |Video

Son dakika haberine göre; Elazığ'da korku yaratan 6.8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı. ABD'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı internet sitesinden paylaşıldı.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8'lik deprem bölgede geniş bir alanda hissedildi. Daha sonra ABD'nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı.

Siteden yayımlanan kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı
Depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı
Erdoğan'dan Elazığ'da flaş açıklamalar: Fırsat kollayanlara...
Erdoğan'dan Elazığ'da flaş açıklamalar: Fırsat kollayanlara...
Bakan Kurum'dan açıklama: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla...
Bakan Kurum'dan açıklama: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla...
Bakan Soylu Elazığ'da açıkladı: Enkaz altında...
Bakan Soylu Elazığ'da açıkladı: Enkaz altında...
Bakan Koca'dan canlı yayında depremle ilgili yeni açıklama
Bakan Koca'dan canlı yayında depremle ilgili yeni açıklama
Başkan Erdoğan Elazığ'da konuştu: Bu millet sabırla bunları aşmasını bildi |Video
Başkan Erdoğan Elazığ'da konuştu: Bu millet sabırla bunları aşmasını bildi |Video
Depremde ölen anne ve oğlu defnedildi
Depremde ölen anne ve oğlu defnedildi
İstanbul için korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde...
İstanbul için korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde...
Başkan Erdoğan Elazığ'a deprem bölgesine geldi
Başkan Erdoğan Elazığ'a deprem bölgesine geldi
Enkaz altındaki Azize anne kurtarıldı!
Enkaz altındaki Azize anne kurtarıldı!
Hatun Yamış enkazdan böyle kurtarıldı!
Hatun Yamış enkazdan böyle kurtarıldı!
Elazığ'da enkazdan 17 saat sonra sağ çıkarıldı
Elazığ'da enkazdan 17 saat sonra sağ çıkarıldı
Daha Fazla Video Göster