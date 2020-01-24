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24.01.2020

Son dakika: Elazığ depremiyle ilgili Bakan Soylu'dan flaş açıklama

Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sivrice olan deprem çevre illerden de hissedildi. Elazığ'daki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Bakan Soylu, "Sivrice’de 5 yıkık bina, 2 yaralı var" ifadelerini kullandı.

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