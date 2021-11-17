Son dakika: Düzce’de 5 büyüklüğünde deprem | İstanbul ve çevresinde hissedildi! İlk görüntüler geldi

Son dakika haberine göre… İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Düzce olan depremin büyüklüğünün 5 olduğu belirtildi. Detayları A Haber muhabir Hasan Özdemir aktardı. Bölgeden ilk görüntüler A Haber canlı yayınına yansıdı.

Düzce'de yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, saat 15.40 civarında yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar kendilerini şehrin meydanına attı. O anlar A Haber canlı yayınına yansıdı.