17 Kasım 2021, Çarşamba
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Son dakika: Düzce’de 5 büyüklüğünde deprem | İstanbul ve çevresinde hissedildi! İlk görüntüler geldi
Son dakika haberine göre… İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Düzce olan depremin büyüklüğünün 5 olduğu belirtildi. Detayları A Haber muhabir Hasan Özdemir aktardı. Bölgeden ilk görüntüler A Haber canlı yayınına yansıdı.
Düzce'de yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, saat 15.40 civarında yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar kendilerini şehrin meydanına attı. O anlar A Haber canlı yayınına yansıdı.