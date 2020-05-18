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Son dakika: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Hayrola ayrı bir devlet mi kurdunuz?

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Giriş: 18.05.2020 16:16
Güncelleme:18.05.2020 16:17
Bülent Ecevit'in kurucusu olduğu DSP'den (Demokratik Sol Parti)  CHP'te yaylım ateşi... DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, katıldığı bir televizyon programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'li belediyeleri adeta topa tuttu. CHP'li belediyelerin, yardım toplama kampanyalarına tepki gösteren Aksakal "Hayrola! Ayrı bir devlet mi kurdunuz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun "yeni kurulan partilere de vekil veririz" açıklamalarını ise "senin vekillerin koyun mu?" diyerek eleştirdi.

"Paralel devlet" tartışması muhalefeti de ikiye böldü.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, merkezi yönetimden ayrı yardım kampanyaları düzenleyerek algı oluşturmaya çalışan CHP'li belediyelere sert çıktı. Aksakal, "Türkiye merkezi yönetimle yönetilir. CHP'li büyükşehirler 'biz iktidara alternatif olabiliriz' diye yaptı. Bunu özellikle İstanbul'da böyle yapıldı. Burada devletler merkezi idareyle inatlaşmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"HAYROLA YENİ BİR DEVLET Mİ KURDUNUZ?"

Aksakal, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının sık aralıklara toplanıp açıklama yapmalarına da tepkiliydi. Aksakal, "Har vurup harman savurursanız geleceğiniz nokta budur! Siyasi saiklerle hareket edilmemelidir .Senin siyasi komplekslerine kurban edilecek yer değil orası CHP'li belediye başkanları sürekli toplanıyor ortak deklarasyon yayınlıyor. Hayrola yeni bir devlet mi kurdunuz? Burası muz cumhuriyeti mi?" diyerek tepki gösterdi.

Terör örgütlü PKK ile ilişkili olan HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına destek veren Aksakal, "Türkiye Cumhuriyeti kimseye piyangodan çıkmadı" dedi ve "Şimdi bağırıyorlar seçilmişlerin hakkına ipotek koymaktır, ya ne alakası var? Ülkeyi parçalamak, yasa dışı iş yapmak hakkı mı veriyor? Kimse kusura bakmasın Türkiye Cumhuiyeti piyangodan çıkmadı sen bu kaynağı devleti bölmek isteyenlere aktaramazsın." dedi.

CHP'NİN VEKİLLERİ KOYUN MU?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yeni kurulan partilere milletvekili transfer etme teklifini de değerlendiren Aksakal, Kılıçdaroğlu'na "Senin vekillerin koyun mu?" diye sordu.

Demokrasilerde böyle bir şeyin olmaması gerekir. CHP'nin milletvekilleri koyun mu çok affedersiniz oraya gidin, gelin bu nasıl solculuktur? CHP demokrasinin sahibiyiz diyor ya, bu demokrasi sahibi olmak değil..." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun kiralık vekil açıklamalarını eleştirdi.

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