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Son dakika: DSÖ Avrupa Direktörü Kluge’den Türkiye’ye tebrik

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Giriş: 07.01.2021 23:29
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Avrupa bölgesindeki vaka artışları, koronavirüsteki mutasyon, Türkiye’deki güncel durum ve aşı çalışmaları ele alındı' ifadeleri kullanıldı.
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