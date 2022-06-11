11 Haziran 2022, Cumartesi
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Son dakika: Doğu’nun incisi Van’a 4 milyar 175 milyon TL’lik yatırım! Başkan Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Doğu’nun incisi Van’da 154 yatırımın toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Van'ı daha büyük eser ve hizmetlere kavuşturmayı sürdüreceğiz. Van'a toplam yatırım bedeli 4.1 milyar lirayı bulan yüzlerce eseri hizmete açıyoruz. Van bunlara layık" dedi.