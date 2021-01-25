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Son dakika: Doğu Akdeniz gövde gösterisi! MSB'den flaş açıklama

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Giriş: 25.01.2021 15:30
Güncelleme:25.01.2021 15:47
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra etti." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'deki eğitim görevinin icra edildiği ana ilişkin görüntüler paylaşıldı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti.

Son dakika: Doğu Akdeniz gövde gösterisi! MSB'den flaş açıklama
Son dakika: Doğu Akdeniz gövde gösterisi! MSB'den flaş açıklama
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