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27.02.2020
Diyarbakır'daki evlat nöbeti: HDP binası önündeki 2 aile daha evladına kavuştu
Son dakika: Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 2'si daha evladına kavuştu. Halise Alptekin (32) ve Mehmet Emin Alkan (21), ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Baska devletler olsa bunlari ya asarlar yada vururular, ah Türkiyemiz ah
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