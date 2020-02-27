27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.02.2020

Diyarbakır'daki evlat nöbeti: HDP binası önündeki 2 aile daha evladına kavuştu

Son dakika: Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 2'si daha evladına kavuştu. Halise Alptekin (32) ve Mehmet Emin Alkan (21), ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Cenk Cenk

Baska devletler olsa bunlari ya asarlar yada vururular, ah Türkiyemiz ah

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2020 12:21
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünya bunu konuşuyor! Virüse rağmen...
Dünya bunu konuşuyor! Virüse rağmen...
Bakan Soylu'dan 'Gezi' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'Gezi' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'Davutoğlu' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'Davutoğlu' açıklaması
Diyarbakır'da 2 aile daha evladına kavuştu
Diyarbakır'da 2 aile daha evladına kavuştu
Bakan Soylu'dan flaş büyük İstanbul depremi açıklaması
Bakan Soylu'dan flaş büyük İstanbul depremi açıklaması
Bakan Soylu o anları canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı
Bakan Soylu o anları canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı
İdlib'de bundan sonra ne olacak?
İdlib'de bundan sonra ne olacak?
CHP ihanete ortak oldu
CHP ihanete ortak oldu
Serakib'i geri alındı! İşte ilk görüntüler
Serakib'i geri alındı! İşte ilk görüntüler
Deprem anı kamerada!
Deprem anı kamerada!
Öğrenciler koronavirüsten nasıl korunmalı?
Öğrenciler koronavirüsten nasıl korunmalı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs vakasına rastlanmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüs vakasına rastlanmadı
Daha Fazla Video Göster