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Son dakika | Diyarbakır'da terör operasyonu! 15 DBP'li hakkında gözaltı kararı

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 09:41
Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör soruşturması kapsamında DBP'li yöneticilerinin adreslerine ve DBP binalarına terör operasyonu düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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