16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik! Acılı aileler böyle haykırdı: Kahrolsun HDP!

Son dakika: Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik! Acılı aileler böyle haykırdı: Kahrolsun HDP!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2020 14:52
Güncelleme:16.12.2020 14:52
Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından kaçırılan acılı aileler HDP il binası önünde nöbetlerine devam ederken partililerin binaya girmeye başlamasıyla çadırdan çıkarak 'Kahrolsun HDP' sloganları attı. Bu sırada partililerle aileler arasında gerginlik çıktı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle, HDP'liler arasında gerginlik yaşandı.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK'ya, HDP aracılığıyla kaçırıldığını iddia eden 178 ailenin HDP il binası önünde eylemi 472'nci güne girdi.

HDP il binasında Kayapınar ilçe kongresinin yapılacağı bilgisi üzerine polis, sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı.

Oturma eylemindeki ailelerin bulunduğu çadır ile HDP il binası girişi arasına demir bariyerler yerleştirildi.

Partililerin binaya girmeye başlamasıyla aileler, çadırdan çıkarak 'Kahrolsun HDP' sloganları attı. Bu sırada partililerle aileler arasında gerginlik çıktı.

İl binasına girmek isteyen aileleri polis engellerken, yaşanan gerginlik devam ediyor.

Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik!
Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik!
Başkan Erdoğan ABD yaptırımına ilişkin ilk açıklama
Başkan Erdoğan ABD yaptırımına ilişkin ilk açıklama
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu nasıl müttefiklik?
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu nasıl müttefiklik?
PKK Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi
PKK Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi
Türkiye’nin en akıllı yolu açılıyor!
Türkiye’nin en akıllı yolu açılıyor!
Bakan Çavuşoğlu: Irak ile vizeler kalkabilir
Bakan Çavuşoğlu: Irak ile vizeler kalkabilir
Ve karar verildi! Hainlere ceza yağdı
Ve karar verildi! Hainlere ceza yağdı
PKK'dan Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı
PKK'dan Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı
Dayakçı İsmail Küçükkaya'ya mahkemeden şok!
Dayakçı İsmail Küçükkaya'ya mahkemeden şok!
İstanbul barajlarında ibre tersine döndü!
İstanbul barajlarında ibre tersine döndü!
Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç hakkında flaş talep
Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç hakkında flaş talep
Kovid-19 Takip Merkezleri açılıyor!
Kovid-19 Takip Merkezleri açılıyor!
Daha Fazla Video Göster