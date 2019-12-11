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11.12.2019

Son dakika: Dışleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada "Bu anlaşma her iki taraf için yürürlüğe girmiştir. Bizde de Meclis tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. BM'ye ve kamuoyuna hem anlaşma halkında bilgi veriyoruz hem de kıta sahanlığımızı BM'ye tescil ettiriyoruz. Sondaj faaliyetlerimizi de kıta sahanlığımız içinde yürütüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Bu anlaşma her iki taraf için yürürlüğe girmiştir. Bizde de meclis tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. BM'ye ve kamuoyuna hem anlaşma halkında bilgi veriyoruz hem de kıta sahanlığımızı BM'ye tescil ettiriyoruz. Sondaj faaliyetlerimizi de kıta sahanlığımız içinde yürütüyoruz" dedi.

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