24 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ramallah’ta önemli açıklamalar

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ramallah’ta önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2022 15:20
Güncelleme:24.05.2022 15:21
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramallah’ta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Mevkidaşım El Maliki'yi Türkiye'ye davet ettim. Filistin davasını en çok savunan devlet Türkiye’dir. " dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pençe-Kilit Harekatı’nda 4 şehit, 3 asker yaralı
Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 şehit, 3 asker yaralı
Filistin davası mesajı!
Filistin davası mesajı!
Yardımına koştu canından oldu
Yardımına koştu canından oldu
Seçilecek kişide kriterler neler olacak?
Seçilecek kişide kriterler neler olacak?
ABD Büyükelçisinden dikkat çeken ziyaret
ABD Büyükelçisinden dikkat çeken ziyaret
FETÖ operasyonunda 134 kişi gözaltına alındı
FETÖ operasyonunda 134 kişi gözaltına alındı
Eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı
Eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı
Normalleşme sürecinde yeni sayfa!
Normalleşme sürecinde yeni sayfa!
Pençe-Kilit’te acı haber
Pençe-Kilit'te acı haber
Kalp krizi nasıl anlaşılır?
Kalp krizi nasıl anlaşılır?
15 yıl sonra yeni dönem!
15 yıl sonra yeni dönem!
Türkiye’nin İsveç’ten beklentileri neler?
Türkiye’nin İsveç’ten beklentileri neler?
Daha Fazla Video Göster