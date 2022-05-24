24 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ramallah’ta önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramallah’ta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Mevkidaşım El Maliki'yi Türkiye'ye davet ettim. Filistin davasını en çok savunan devlet Türkiye’dir. " dedi.