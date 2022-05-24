Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ramallah’ta önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramallah’ta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Mevkidaşım El Maliki'yi Türkiye'ye davet ettim. Filistin davasını en çok savunan devlet Türkiye’dir. " dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN