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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı

A Haber
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Giriş: 12.03.2021 11:35
Güncelleme:12.03.2021 11:39
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır ilişkilerinin yeniden tesis edilmesinin ilişkilerde 2013'ten bu yana süren kopukluk nedeniyle zaman aldığını ve her iki tarafın da normalleşme için herhangi bir ön koşul öne sürmediğini belirterek, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." dedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali gelişmeyle ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Bakan açıkladı! Mısır ile temaslar başladı BAKAN AÇIKLADI! MISIR İLE TEMASLAR BAŞLADI
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