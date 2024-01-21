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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı'nı kabul etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 00:34
Güncelleme:21.01.2024 00:35
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti. Kabulde Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması, kalıcı barış için iki devletli çözümle ele alındı.
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