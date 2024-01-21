Son Dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı'nı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti. Kabulde Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması, kalıcı barış için iki devletli çözümle ele alındı.

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