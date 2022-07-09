09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika | Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki

Son dakika | Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2022 08:18
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ziyaretin ardından açıklamalarda bulunurken, son günlerde toplumun sinir uçlarına dokunan Türk Tabipler Birliği'ne tepki gösterdi.
LGS’de imam hatip okullarının başarısı!
LGS’de imam hatip okullarının başarısı!
Teşrik tekbirleri ne zaman bitiyor?
Teşrik tekbirleri ne zaman bitiyor?
Tayin başvurusu tarihi belli oldu!
Tayin başvurusu tarihi belli oldu!
Devlet Bahçeli’den Türk Tabipler Birliği’ne sert tepki
Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki
Komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi’nde
Komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde
CHP-HDP-PKK zinciri kırıldı
CHP-HDP-PKK zinciri kırıldı
Bakan Koca’dan buruk bayram mesajı
Bakan Koca'dan buruk bayram mesajı
Kapıkule’den hızlı geçiş gurbetçileri mutlu etti
Kapıkule'den "hızlı geçiş" gurbetçileri mutlu etti
Bayram tedbiri! 9 bin 500 personel görevde
Bayram tedbiri! 9 bin 500 personel görevde
Tek bir FETÖ’cü bile iade etmediler!
Tek bir FETÖ’cü bile iade etmediler!
Suikaste kurban giden liderler
Suikaste kurban giden liderler
Suikaste uğrayan dünya liderleri
Suikaste uğrayan dünya liderleri
Daha Fazla Video Göster