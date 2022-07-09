09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Son dakika | Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ziyaretin ardından açıklamalarda bulunurken, son günlerde toplumun sinir uçlarına dokunan Türk Tabipler Birliği'ne tepki gösterdi.