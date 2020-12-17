Babacan'a sordu: 15 Temmuz gecesi hangi ülkedeydi?

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Son dakika | DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a A Haber canlı yayınında sordu: 15 Temmuz gecesi neredeydin?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2020 17:00
Güncelleme:17.12.2020 17:18
17-25 Aralık FETÖ ihanetinin 7 yılınında A Haber canlı yayınında konuşan MHP Genel Başkanı Yaşar Yıldırım, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a '15 Temmuz gecesi neredeydin, hangi ülkedeydin?' diye sordu. Yıldırım, Babacan'ın Türkiye'ye 7 saat uzaklıkta bir ülkede olduğunu ifade etti. İşte Yıldırım'ın A Haber canlı yayınında yaptığı o çarpıcı açıklamalar...

MHP Genel Başkanı Yaşar Yıldırım'dan A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar. Yıldırım, 7 yıl önce 17-25 Aralık tarihlerinde FETÖ'nün yargı ve emniyette gerçekleştirdiği ihanetler ilgili şu ifadeleri kullandı:

15 TEMMUZ GECESİ LİDERLER NEREDEYDİ?

Bugün burada bu programı yapıyorsak 17 Aralık ve 15 Temmuz'un da başarısız olması sayesindedir. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize güç kuvvet hayırlı ömürler versin. Bu Haçlı seferi bitti mi? Bitmedi! FETÖ bitti mi? Bitmedi! Mücadele her kulvarda her kurumda devam ediyor. Bunlar şekil değiştirip devam ediyor. Her zaman için bunlar ayaklarımıza dolanacaklar. Bu ülkede yatırımları engelleyecekler. Bu ülkede kendilerine göre siyasiler bulup onlarla hareket edecekler. Onlarla beraber yola çıkacaklar. Ben buradan soruyorum 15 Temmuz gecesi liderler neredeydi? Bizim için çok önemlidir. 15 Temmuz gecesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan neredeydi? Diğerlerinin nerede oluğunu biliyoruz. Kendisi 7 saat uzaklıkta bir ülkede olduğunu söylüyor. Bu sorunun yanıtı bizim için çok önemli.

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