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Son dakika: Dev FETÖ operasyonu
Son dakika haberi... İzmir merkezli 59 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 218'i muvazzaf 238 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 238 şüpheliden 156'sının gözaltına alındığı öğrenildi.
Son dakika haberi... İzmir merkezli 59 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 218'i muvazzaf 238 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 238 şüpheliden 156'sının gözaltına alındığı öğrenildi.