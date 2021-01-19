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Son dakika: Dev FETÖ operasyonu

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Giriş: 19.01.2021 08:32
Güncelleme:19.01.2021 08:33
Son dakika haberi... İzmir merkezli 59 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 218'i muvazzaf 238 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 238 şüpheliden 156'sının gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika haberi... İzmir merkezli 59 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 218'i muvazzaf 238 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 238 şüpheliden 156'sının gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika: İzmir merkezli 59 ilde FETÖ operasyonu! SON DAKİKA: İZMİR MERKEZLİ 59 İLDE FETÖ OPERASYONU!
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Dev FETÖ operasyonu
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