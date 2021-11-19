Son dakika deprem: Erzurum’da 5,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Son dakika... Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'ta yerin 6.94 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem büyük panik yarattı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 19 Kasım son depremler listesi... A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bölgedeki gelişmeleri canlı yayında aktardı. Akalan, “Bazı binalarda yıkım olduğu bilgileri var” şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN