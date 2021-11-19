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Son dakika deprem: Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen A Haber'de açıkladı: Bazı tek katlı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylend

A Haber
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Giriş: 19.11.2021 16:13
Son dakika... Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'ta yerin 6.94 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem büyük panik yarattı. Yıkılan ya da çöken ev var mı? Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, A Haber'de açıkladı. Sekmen, "Bazı tek katlı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi." dedi.
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