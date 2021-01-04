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Son dakika: Demokrat Parti Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu?

A Haber
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Giriş: 04.01.2021 15:43
Son dakika haberi... Demokrat Parti yarın Diyarbakır'da evlat nöbeti tuttan annelere bir ziyaret gerçekleştirecek. Peki Demokrat Parti Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara'dan aktardı.

Son dakika haberi... Demokrat Parti yarın Diyarbakır'da evlat nöbeti tuttan annelere bir ziyaret gerçekleştirecek. Peki Demokrat Parti Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara'dan aktardı.

İYİ Parti Milletvekilinin skandal sözlerine evlat nöbetindeki ailelerden sert sözler: Neden HDPnin ağzıyla konuşuyor? İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİNİN SKANDAL SÖZLERİNE EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN SERT SÖZLER: NEDEN HDP'NİN AĞZIYLA KONUŞUYOR?
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