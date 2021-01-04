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Son dakika: Demokrat Parti Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu?
Son dakika haberi... Demokrat Parti yarın Diyarbakır'da evlat nöbeti tuttan annelere bir ziyaret gerçekleştirecek. Peki Demokrat Parti Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara'dan aktardı.
Son dakika haberi... Demokrat Parti yarın Diyarbakır'da evlat nöbeti tuttan annelere bir ziyaret gerçekleştirecek. Peki Demokrat Parti Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara'dan aktardı.