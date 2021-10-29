29 Ekim 2021, Cuma
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Son dakika: Cumhuriyet 98 yaşında | Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'da yürüdü. Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Misak-ı Milliye Kulesi’nde mesajını okudu.