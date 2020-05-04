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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından ilk görüntüler |Video

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04.05.2020
Son dakika haberi; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. İşte kritik toplantıdan ilk görüntüler...

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı.

Toplantı, altıncı kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

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