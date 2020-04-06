Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı | Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına, Huber Köşkü’nden başkanlık etti. Detayları A Haber muhabiri aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Coronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.



Başkan Erdoğan, kabineye toplantı ve çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katıldı.



Kabine toplantısında Coronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin sahaya yansıması ve önümüzdeki süreçte alınması planlanan tedbirler ele alınması bekleniyor.



Ayrıca, Coronavirüs'ün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de toplantıda masaya yatırılacak.



Bakanlar, Coronavirüs ile mücadele noktasında yürüttükleri çalışmaların durumu hakkında bilgi veriyor.