06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
06.04.2020

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı | Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına, Huber Köşkü’nden başkanlık etti. Detayları A Haber muhabiri aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Coronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.

Başkan Erdoğan, kabineye toplantı ve çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katıldı.

Kabine toplantısında Coronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin sahaya yansıması ve önümüzdeki süreçte alınması planlanan tedbirler ele alınması bekleniyor.

Ayrıca, Coronavirüs'ün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de toplantıda masaya yatırılacak.

Bakanlar, Coronavirüs ile mücadele noktasında yürüttükleri çalışmaların durumu hakkında bilgi veriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı | Video
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı | Video
En büyük zenginliğimiz birliğimiz
"En büyük zenginliğimiz birliğimiz"
Türkiye diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar iyi durumda
Türkiye diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar iyi durumda
Son dakika: MSB duyurdu: Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde 5 PKK'lı öldürüldü | Video
Son dakika: MSB duyurdu: Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde 5 PKK'lı öldürüldü | Video
Virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne?
Virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne?
TSK'dan hudutlarda kritik önlem
TSK'dan hudutlarda kritik önlem
Kabine ikinci kez video konferans yöntemiyle toplanacak!
Kabine ikinci kez video konferans yöntemiyle toplanacak!
Suriye’nin sıfır noktasında sıkı tedbir
Suriye’nin sıfır noktasında sıkı tedbir
Kargo gemisi böyle sürüklendi
Kargo gemisi böyle sürüklendi
İnfaz düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?
İnfaz düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı
Ak Parti'den 65 yaş ve üstü vatandaşlara...
Ak Parti'den 65 yaş ve üstü vatandaşlara...
Daha Fazla Video Göster