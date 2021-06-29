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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "İnternet Haberciliği Çalıştayı"nda önemli açıklamalar: Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmeli

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Giriş: 29.06.2021 10:57
Son dakika haberi... Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak düzenlenen İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yaptı. Altun, "Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmeli" ifadelerini kullandı.
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İnternet Haberciliği Çalıştayı
İnternet Haberciliği Çalıştayı
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