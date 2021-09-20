20 Eylül 2021, Pazartesi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li Çeviköz'e Mavi Vatan tepkisi
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da açıklamalarda bulunuyor. Oktay, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz'e 'Mavi Vatan' tepkisi gösterdi. Fuat Oktay, “Bu anlayış ancak cehalet ve ihanetin yansıması olabilir.” ifadelerini kullandı.