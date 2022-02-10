10 Şubat 2022, Perşembe
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Son dakika: Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Şentop, "Bugüne kadar komisyonlarda aksi görüş ifade edilmedi. İki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi." dedi.