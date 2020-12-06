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Covid-19'un genetik şifresi çözüldü! Virüse yakalanırsanız ağır atlatır mısınız? sorusu yanıt buldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.12.2020 15:50
Güncelleme:06.12.2020 16:25
Kimler neden Covid-19 hastalığını ağır geçiriyor? Koronavirüs hastalığını hiçbir kronik altta yatan bir hastalığı olmamasına rağmen ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü. "Virüse yakalanırsam ağır atlatır mıyım?" sorusu yanıt buldu. Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik yapılan çalışmanın detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.

Kimler neden ağır hasta oluyor? Altta yatan kronik bir hastalığı olmamasına rağmen koronavirüs hastalığını ağır geçirenlerin genetik şifreleri çözüldü. Peki virüse yakalanmadan önce virüsü ağır geçirip/geçirmeyeceğinizi nasıl anlarsınız? Bu sorunun yanıtını Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik A Haber canlı yayınında verdi.

Prof. Dr. Özçelik canlı yayında şu ifadeleri kullandı;

"20 ÜLKE 200 MERKEZ..."

Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan kişilerde de Covid-19 etkili olabiliyor. Bu soruya yanıt aradık. Hastalıktan ağır etkilenen kişilerde bağışıklık sistemlerinde mikroplara karşı verilen yanıtlarda bozukluklar olabilir. Biz bu çalışmanın sonuçlarını mayıs ayında yayınladık. 20 ülkeden 200 tıp merkezi yapılan bu çalışmalara katıldı. 600'e yakın hastalığı ağır geçiren hatta bazıları kaybedilen hastalardan DNA örnekleri alındı. Genlerini incelediğimizde mutasyonlar olduğunu saptadık.

İSTEYEN GEN TESTİ YAPTIRABİLİR Mİ?

Bu incelemeler günler sürüyor. Yapılan çalışmalar araştırma kapsamında yapılmıştır ama kısa bir süre içerisinden bunun rutinde de uygulanabilir bir test haline gelecektir. Bu çalışmanın sonuçlarının en önemli faydası ise tedavi yönelik bazı bulguları bizlere vermesidir.

COVID-19 MUTASYONA UĞRAMADI

Koronavirüs grip mikrobu gibi mutasyona uğraması henüz belgelenmedi. Bu iyi bir haberdir. Bağışıklığın ne kadar süre devam edeceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Veriler ortaya çıktıkça yeniden aşılama yapılıp yapılmayacağı ortaya çıkacak.

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