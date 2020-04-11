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11.04.2020

Son dakika: Corona virüs haritasında son durum! Ölü sayısı 100 bini aştı |Video

Son dakika haberi: Dünyayı etkisini altına alan yeni tip corona virüs küresel salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı ise 2 milyon sınırına dayanarak 1 milyon 700 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 103 bine yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 400 bin sınırına dayandı. Peki corona virüs en çok hangi ülkelerde etkili oluyor? ABD ve İngiltere'de corona virüsten kaç kişi öldü? İtalya ve İspanya'da son durum nasıl? İşte corona virüsteki son veriler...

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