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Son dakika: Çin aşısı yarın Türkiye'de

A Haber
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Giriş: 29.12.2020 10:18
Güncelleme:29.12.2020 10:23
Son dakika haberi... Çin aşısının Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu. Çin'den ilk aşılar yarın sabah İstanbul'a gelecek. Aşılar Perşembe akşamı ise Ankara'ya gönderilecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Çin'den ilk aşılar yarın sabah İstanbul'a gelecek. Aşılar perşembe akşamı ise Ankara'ya gönderilecek. Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacağı öğrenildi.

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