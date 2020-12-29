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Son dakika: Çin aşısı yarın Türkiye'de
Son dakika haberi... Çin aşısının Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu. Çin'den ilk aşılar yarın sabah İstanbul'a gelecek. Aşılar Perşembe akşamı ise Ankara'ya gönderilecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Çin'den ilk aşılar yarın sabah İstanbul'a gelecek. Aşılar perşembe akşamı ise Ankara'ya gönderilecek. Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacağı öğrenildi.