Son dakika: CHP'li Özgür Özel'in 'terörist yok' dediği bölgede 800 terörist etkisiz hale getirildi |Video

Pençe Kartal Operasyonu ile Kuzey Irak'ta terör örgütüne ağır darbe vurulmaya devam ediyor. F-16'lar, SİHA'lar, MİT ve komandolar bölgeyi abluka altına aldı. Haftanin'de terör inlerini darmadağın eden komandoların bir sonraki hedefi ise Metina, Zap ve Sincar... Operasyonla ilgili son durumu A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı. Ulak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 2018 yılının Haziran ayında yaptığı "Herkes biliyor ki Kandil'de terörist yok" sözlerine atıfta bulunarak '2018 yılında bugüne bu bölgede öldürülen terörist sayısı 800' dedi.

Pençe Kartal Operasyonu ile Kuzey Irak'ta terör örgütüne ağır darbe vurulmaya devam ediyor.

F-16'lar, SİHA'lar, MİT ve komandolar bölgeyi abluka altına aldı. Haftanin'de terör inlerini darmadağın eden komandoların bir sonraki hedefi ise Metina, Zap ve Sincar...

CHP'Lİ ÖZEL'İN 'TERÖRİST YOK' DEDİĞİ BÖLGEDE 800 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonla ilgili son durumu A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.

Ulak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 2018 yılının Haziran ayında yaptığı "Herkes biliyor ki Kandil'de terörist yok" sözlerine atıfta bulunarak '2018 yılında bugüne bu bölgede öldürülen terörist sayısı 800' dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YAPTIĞI O AÇIKLAMA