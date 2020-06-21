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Son dakika: CHP'li Özgür Özel'in 'terörist yok' dediği bölgede 800 terörist etkisiz hale getirildi |Video

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Giriş: 21.06.2020 22:02
Güncelleme:21.06.2020 22:12
Pençe Kartal Operasyonu ile Kuzey Irak'ta terör örgütüne ağır darbe vurulmaya devam ediyor. F-16'lar, SİHA'lar, MİT ve komandolar bölgeyi abluka altına aldı. Haftanin'de terör inlerini darmadağın eden komandoların bir sonraki hedefi ise Metina, Zap ve Sincar... Operasyonla ilgili son durumu A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı. Ulak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 2018 yılının Haziran ayında yaptığı "Herkes biliyor ki Kandil'de terörist yok" sözlerine atıfta bulunarak '2018 yılında bugüne bu bölgede öldürülen terörist sayısı 800' dedi.

Pençe Kartal Operasyonu ile Kuzey Irak'ta terör örgütüne ağır darbe vurulmaya devam ediyor.

F-16'lar, SİHA'lar, MİT ve komandolar bölgeyi abluka altına aldı. Haftanin'de terör inlerini darmadağın eden komandoların bir sonraki hedefi ise Metina, Zap ve Sincar...

CHP'Lİ ÖZEL'İN 'TERÖRİST YOK' DEDİĞİ BÖLGEDE 800 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonla ilgili son durumu A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.

Ulak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 2018 yılının Haziran ayında yaptığı "Herkes biliyor ki Kandil'de terörist yok" sözlerine atıfta bulunarak '2018 yılında bugüne bu bölgede öldürülen terörist sayısı 800' dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YAPTIĞI O AÇIKLAMA

CHPli Özgür Özel Kandil operasyonuna karşı çıktı CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL KANDİL OPERASYONUNA KARŞI ÇIKTI

CHP'li Özel'in 'terörist yok' dediği bölgede 800 terörist öldürüldü
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