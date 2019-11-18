Son dakika: CHP’li Muharrem İnce’ye memleketi Yalova’da büyük şok

Nisan 2020’de yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay’da genel başkan adaylığı için delegelerden destek isteyen CHP eski Milletvekili Muharrem İnce’ye memleketi Yalova’nın Belediye Başkanı Vefa Salman cephe aldı. İddiaya göre İnce’nin kurultay delegesi bile olmasını istemeyen Salman, kulis çalışmalarına başladı. Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına genel başkan adayı olarak çıkmak için harekete geçmişti. İşte CHP Yalova teşkilatında yaşanan güç savaşının ayrıntıları…