09 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: CHP'li İBB'nin Ramazan etkinliğinde skandal! Söylenen şarkı tepki çekti: Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde

Son dakika: CHP'li İBB'nin Ramazan etkinliğinde skandal! Söylenen şarkı tepki çekti: Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2022 10:06
Son dakika haberi... CHP'lİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Yenikapı'da düzenlediği Ramazan etkinliğinde skandal bir olay yaşandı. Etkinlik alanında sahneye çıkan şarkıcı 'unutamadım' şarkısını seslendirdi. Ramazan ayında söylenen şarkıda geçen "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" sözleri büyük tepki çekti.
İBB’nin Ramazan etkinliğinde skandal
İBB'nin Ramazan etkinliğinde skandal
Türk SİHA’ları dünya basınında!
Türk SİHA'ları dünya basınında!
Taksimetre güncelleme kuyruğu!
Taksimetre güncelleme kuyruğu!
Gar saldırısında neler yaşandı?
Gar saldırısında neler yaşandı?
Okudum dediği kitap yalanladı!
"Okudum" dediği kitap yalanladı!
Öğrencilerle iftar yaptı
Öğrencilerle iftar yaptı
Yunus bebek Türk doktorlara emanet!
Yunus bebek Türk doktorlara emanet!
Fransa sandık başına gidiyor
Fransa sandık başına gidiyor
Halden tezgaha fiyat değişimi!
Halden tezgaha fiyat değişimi!
İhracat yasağı kalkıyor
İhracat yasağı kalkıyor
Türkiye-İtalya-İngiltere’den ortak açıklama
Türkiye-İtalya-İngiltere'den ortak açıklama
HDP onay verirse Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olur
HDP onay verirse Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olur
Daha Fazla Video Göster