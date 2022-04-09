09 Nisan 2022, Cumartesi
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Son dakika: CHP'li İBB'nin Ramazan etkinliğinde skandal! Söylenen şarkı tepki çekti: Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde
Son dakika haberi... CHP'lİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Yenikapı'da düzenlediği Ramazan etkinliğinde skandal bir olay yaşandı. Etkinlik alanında sahneye çıkan şarkıcı 'unutamadım' şarkısını seslendirdi. Ramazan ayında söylenen şarkıda geçen "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" sözleri büyük tepki çekti.