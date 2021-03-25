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Son dakika | CHP'li İBB yine uyudu! Tuzlama yapılmadı araçlar yollarda kaldı

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Giriş: 25.03.2021 08:12
Son dakika haberine göre, İstanbul'da gece aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisi artırarak devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara rağmen kentin bazı bölgelerinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yapılmadığı bu yüzden sürücülerin yolda kaldığı görüldü. Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.
İstanbul'da kar çilesi! CHP'li İBB yine uyudu
İstanbul'da kar çilesi! CHP'li İBB yine uyudu
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