21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: CHP'li Engin Altay'ın tehditkar benzetmesine sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de: Sağlıklı bir akıl bunu söyler mi?

Son dakika: CHP'li Engin Altay'ın tehditkar benzetmesine sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de: Sağlıklı bir akıl bunu söyler mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2021 11:51
Güncelleme:21.04.2021 11:55
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında, Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadeler kullanan CHP'li Engin Altay'a sert tepki gösterdi. Çelik, "Sağlıklı bir akıl bunu söyler mi?" dedi. Çelik, "Tehlike diridir! Katliam siyasetiyle mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı..
Engin Altaya sert tepki! ENGİN ALTAY'A SERT TEPKİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Altay'a sert tepki: Ahlaksız! Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık.
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Altay'a sert tepki: "Ahlaksız! Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık."
Sert tepki: Hem cahil hem küstah!
Sert tepki: Hem cahil hem küstah!
Engin Altay'a sert tepki!
Engin Altay'a sert tepki!
İkinci Gizli Anayasa vakası!
İkinci "Gizli Anayasa" vakası!
CHP zihniyetinin Türkiye'ye maliyeti
CHP zihniyetinin Türkiye'ye maliyeti
PKK'lılar etkisiz hale getirildi
PKK'lılar etkisiz hale getirildi
Mehmet Muş kimdir?
Mehmet Muş kimdir?
Derya Yanık kimdir?
Derya Yanık kimdir?
Vedat Bilgin kimdir?
Vedat Bilgin kimdir?
İstanbul'da FETÖ operasyonu
İstanbul'da FETÖ operasyonu
Kabinede değişiklikler! İşte yeni Bakanlar
Kabinede değişiklikler! İşte yeni Bakanlar
Kabinede iki yeni Bakanlık
Kabinede iki yeni Bakanlık
Daha Fazla Video Göster