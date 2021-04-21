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Son dakika: CHP'li Engin Altay'ın tehditkar benzetmesine sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de: Sağlıklı bir akıl bunu söyler mi?
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında, Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadeler kullanan CHP'li Engin Altay'a sert tepki gösterdi. Çelik, "Sağlıklı bir akıl bunu söyler mi?" dedi. Çelik, "Tehlike diridir! Katliam siyasetiyle mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı..