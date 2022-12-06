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Son dakika: CHP'li belediyelerde neler oluyor? AK Parti ABB Meclis Grup Başkanvekili Murat Köse'den önemli açıklama

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Giriş: 06.12.2022 11:29
AK Parti ABB Meclis Grup Başkanvekili Murat Köse, “Köylülere verilen sözler tutulmadı. Ankara Büyükseşhir Belediyesi 1 metre metro yapamadı. Her mahalleye söz verdiği kütüphane ve kreşleri de yapmadı. Sadece kendisine oy verenleri değil herkesi üzdü. Tüm Ankara’da tem bir spor merkezi tek bir havuz dahi yapmadı. Yeşile dair hiçbir adım atmadı.” dedi.
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