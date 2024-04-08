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Son dakika: CHP Hatay'da seçimin iptalini istedi

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 08.04.2024 09:37
Güncelleme:08.04.2024 09:40
Son dakika haberleri… Cumhuriyet Halk Partisi heyeti YSK’ya Hatay'da seçimin yenilenmesi başvurusu yaptı. Tüm detayları Ankara’da bulunan A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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