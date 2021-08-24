Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'iltica merkezi' iddiasına sert tepki

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'iltica merkezi' iddiası hakkında açıklamalarda bulundu. BBC'nin hatasından dönerek özür dilediğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "BBC hatasını anlıyor ama muhalefet bize saldırıyor." dedi. Afganistan'daki tahliyelere de değinen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "4,500 vatandaşımız var ve hepsine ulaştık" şeklinde konuştu.

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