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Son dakika: Büyükçekmece'de ihale kanunu'na aykırı işler! İhaleye çıkmadan tanıdık müteahhite milyonluk iş
CHP'li belediyelerdeki eşe-dosta verilen kanun dışı ihale skandalları bitmiyor. Büyükçekmece Belediyesi'nde ihaleye çıkılmadan müteahhite verilen yeni yolların soruşturması sürerken CHP'li meclis üyesi Ahmet Şahin'den açıklama geldi. "maliyeti düşürmek için yaptık" dedi.