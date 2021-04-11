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Son dakika: Büyükçekmece'de ihale kanunu'na aykırı işler! İhaleye çıkmadan tanıdık müteahhite milyonluk iş

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Giriş: 11.04.2021 11:34
Güncelleme:11.04.2021 11:43
CHP'li belediyelerdeki eşe-dosta verilen kanun dışı ihale skandalları bitmiyor. Büyükçekmece Belediyesi'nde ihaleye çıkılmadan müteahhite verilen yeni yolların soruşturması sürerken CHP'li meclis üyesi Ahmet Şahin'den açıklama geldi. "maliyeti düşürmek için yaptık" dedi.
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