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Son dakika: Bütçe görüşmelerinde gerginlik | TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama

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Giriş: 06.12.2022 11:36
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gazi Meclis' sözleri sonrası açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kim yaparsa yapsın büyük bir saygısızlık" ifadelerini kullandı.
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