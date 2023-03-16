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Son dakika Bolu depremi! AFAD'dan ve Bolu Valisinden flaş açıklama

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Giriş: 16.03.2023 14:32
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedildi.
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AFAD’dan ve Bolu Valisinden flaş açıklama
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Bolu’da 4,8 büyüklüğünde deprem
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