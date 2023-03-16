Son dakika Bolu depremi! AFAD'dan ve Bolu Valisinden flaş açıklama

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedildi.

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