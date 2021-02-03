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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde 30 kişi tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi!

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Giriş: 03.02.2021 23:01
Güncelleme:03.02.2021 23:01
Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Gösterilerde gözaltına alınan 51 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Alınan karar gereği gözaltına alınan 51 kişiden 30'u tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İşte detaylar...
Boğaziçi 'ndeki olaylarda 30 tutuklama talebi!
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