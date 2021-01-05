Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu A Haber'e konuştu

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. 92 yılından beri Boğaziçi'nin içerisinde olduğunu belirtti. Bulu, "Boğaziçi'ni şiddete götürenler Boğaziçili değil." ifadelerini kullandı. Bulu, A Haber canlı yayınında siyaset ne zaman girdiğini ve neden ayrıldığını da detaylarıyla anlattı. İşte Bulu'nun canlı yayında yaptığı flaş açıklamalar...